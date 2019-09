Leclerc lõpetas Ferrari võidupõua kodurajal

Monacolane Charles Leclerc andis nii oma meeskonnale Ferrarile kui ka fännidele lootust, et suudetakse lõpetada kaheksa aasta pikkune ebaõnn Itaalia GP-l, kui ta laupäeval kvalifikatsioonis kiireimat ringiaega näitas. Eelmisel hooajal sai sarnase vägiteoga hakkama Kimi Räikkönen, kes keeras toona Ferrari rooli, aga võidusõidus tuli soomlasel tunnistada Hamiltoni paremust.

Leclerc näitas, et teda tuleb tõsiselt võtta – ta kontrollis eilset võidusõitu stardist alates ning tõrjus kõik rünnakud, mida Mercedese mehed Bottas ja Hamilton talle korraldasid. «Ma olen oma saavutuse üle üliõnnelik. Suur tänu meeskonnale, kelleta poleks ideaalne nädalavahetus teoks saanud,» rääkis Leclerc intervjuus.

Mercedese sõitjad Bottas ja Hamilton kinnitasid kui ühest suust, et nemad tegid kõik, mis nende võimuses, kuid Leclerc oli seekord kõige parem sõidumees rajal. «Palju õnne nii Leclercile kui ka Ferrari meeskonnale. Nad tegid suurepärase nädalavahetuse ja Leclerc pidas vastu pingele, mida me Valtteriga talle tekitasime,» kiitis valitsev maailmameister Hamilton noort kolleegi.

Kannatuste rada teisele Ferrari piloodile

Viimasel ajal on õhus olnud küsimus, et kas Vettel ikka soovib F1s osaleda – ta on hakanud tasapisi langema teiseks sõitjaks oma meeskonnas Charles Leclerci järel, kes temast nüüd ka punktitabelis mööda läks. «Ma armastan vormelisõitu, aga vahel, kui kõik ei suju nii, nagu peaks, võid oma tegemistes kahtlema hakata,» lõpetas Vettel.