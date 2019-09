Mihkel Räim teenis Belgias ühepäevasõidul kuuenda koha

«Tänane sõit kuulus kahtlemata minu lemmikute hulka. Võidusõidurada oli üsna vaheldusrikas, sisaldades 30 km munakiviteid ja 30 km kruusateid - paras katsumus nii ratturitele kui varustusele. Täna olid meie meeskona kõikidele meestele antud vabad käed ja jalad ehk me ei hakanud otseselt kellegi peale sõitma. Pidime olema aktiivsed ja mitte midagi maha magama. Kohe alguses sai meie mees tugeva pundiga eest ära ja Direct Energie nägi kurja vaeva, et nad tagasi tuua. Olime tiimiga igal pool esindatud, korra ainult lasime apsu sisse, kuid selle vea parandasime üsna kiirelt.

Ca 30 km enne lõppu sai minu meeskonnakaaslane koos viie kaaslasega eest ära ja meie pidime olukorda tagant kontrollima, et mitte kedagi eest ära lasta. Peagrupp oli selleks ajaks kahanenud üsna pisikeseks. Eest jäid kaks meest maha ja meil oli väga hea seis. Siiski ühel viimasel sektoril ründas Wanty mees, natukese aja pärast üks mees veel, kellele ma sappa hüppasin. Saime ees kokku ja hakkas ründamine. Korra sain kahekesi Wanty mehega eest ära, aga meid püüti kinni. 3 km enne lõppu lõhkus ees olnud tiimikaaslane kummi ja oligi meie mäng mängitud. Minul hakkasid jalad krampi kiskuma ja pilt silme ees virvendama. Neli meest said eest ära, jäin Mitcheltoni mehega kahekesi ja kilomeeter enne lõppu sai Terpstra ka meid kätte. Meie finiš oli üsna naljakas, sest keegi väga sadulast tõusta ei jaksanud. Tulemuseks 6. koht, kust saab nüüd edasi minna. Järgmine start on juba kolmapäeval, kui stardin rahvuskoondise värvides Rumeenias.»