Sõida ja võida 10 000 dollarit!

Eestlaste vereringes on viimastel aastatel hakanud (taas) voolama rallipisik. Hoolimata asjaolust, et Codemastersi poolt loodud Dirt Rally 2.0 pole ametlikult WRC mäng, on see hetkel üks parimaid viise oma sisemist ralliässa välja elada, seda virtuaalsel kujul. 10. septembril algavad mängu maailmameistrivõistlused annavad selleks ka ideaalse tõuke.