Ott Tänak ja Martin Järveoja lähevad hooaja 11. etapile Türgis taas vastu punktitabeli esikohal, kui edu teisel kohal oleva Thierry Neuville ees on 33 punkti. Teist aastat järjest MM-kalendrisse kuuluv Türgi ralli on sõitjatele ülikeeruline, sest sealsed olud nõuavad palju nii sõitjatelt kui ka masinatelt. Türgi ralli eelvaadet näeb kell 19.35 nii Postimehe kui ka Kanal 12 vahendusel.