Täna otsepilt: Eesti võrkpallikoondis alustab valitseva maailmameistri vastu EM-finaalturniiri

Eesti ja Poola on varasemalt kohtunud üheksal korral ning Sinilõvid on tänaseni kogunud 3 võitu ja saanud 6 kaotust. Euroopa meistrivõistlustel on omavahel mängitud korra, kui 2017. aastal Poolas toimunud turniiril pidi Eesti väljakuperemeeste 3:0 paremust tunnistama.