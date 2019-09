Koondise peateener Voolaid: täna jäime hätta, aga tulevikus tahame midagi suurt korda saata

«Kaitsmisega jäme täna hätta, võib-olla pole ma rahul ka teisel poolajal oma väljaku poolel kiirustatud lahendusetega ette poole. Samas teades eelnevalt Eesti mängijate taset, siis tänasest päevast oleks raske rohkem oodata. Peame saama tulevikus paremaks,» olid Voolaiu esimesed mõtted pärast mängu.



«Saime korra esimesel poolajal staadioni ikka rõkkama ka. Mängijatel ja treeneritel peab midagi kaasa võtta olema, julgustama seda uuesti teha. Holland hoiab nii hästi palli oma käes, et võimalusi tekib vähe ja teekond võimalusteni on päris pikk. Kohati leidsime võimalusi, jäin sellega rahule,» lausus Voolaid.



«Meil oli sellest enne Valgevene mängu juttu, et peame kastis liikumiste takistamisega tegelema. Maailmas on selliseid kaitsjaid vähe, kes saavad pea ja jala vankumatult äärelt tulevatele pallidele vahele. Meie kaitse pandi raskustesse ja kui ääre pealt ei tuleks neid palle nii täpselt, siis oleks võimalik jalgu ja päid vahele saada. Hollandi vastu unustad aga korraks ja juba on pall vastase pea peal. Nii see asi jalgpallis käib,» seletas koondise peatreener meie nõrkusi kaitseliinis.



Samas lausus Voolaid, et näeb, kuidas meeskond tulemuse nimel pingutab: «Riietusruumis nad räägivad ja arutavad olukordi läbi, aga täna ikka ei suutnud. Eks mängijad peavad edasi mängima ja klubides mänguaega teenima. Palju on individuaalses meisterlikuses kinni.»



Sel korral Konstantin Vassiljevit asendanud Mihkel Ainsalu sai Voolaiu sõnul hästi hakkama: «Ta tunnetas sarnaseid paralleele Frankfurti mänguga. Ta on oma suhtes kõrgete nõudmistega. Tänane mäng andis talle vastuseid tulevikuks, ta ei saanud episoodiliselt mängus rütmi, aga kogemust sellisest mängust tal polnud. Arvan, et ta sai hästi hakkama, olen rahul.»



«Ütlesin pärast kohtumist meeskonnale, et isegi mängu ajal oli publiku poolt väga hea tugi. Värav jäi ainult löömata ja staadionit ragisema ei saanud. Publiku neutraalsed plaksutused pärast mängu on head. Peame vaeva nägema ja pingutama, et midagi paremat saada. Aga tunnetame, et meie suhtes on okei hoiak. Me ei lepi sellega, tahame fännidelt rohkem, aga peame ise rohkem tegema, et seda ära teenida,» rääkis Voolaid.



Ken Kallaste vasakkaitses kasutamine Artur Pika asemel oli selge plaan, et tulevikuks pilti ette saada: «Oli vaja saada Kenist suure mängu kohta nägemust. Oli vaja anda sõnum, et mõlemaga arvestatakse ja et mõlemad valmis oleks. Vajadusel on Dmitri Kruglov võtta, aga praegu on meil kaks soliidset vaskkaitsjat olemas.»