Henrik Ojamaa videointervjuus: positiivsed asjad tuleb kaasa võtta

«Muidugi ei taha kunagi olla kaotaja sellises mängus, kus seis jääb 0:4. Üldse ei taha kunagi kaotada, aga see on kuidagi ekstra suur vahe. Ma arvan, et kas on 2:0, 3:0, 4:0 või 5:0 – see ei mängi suures plaanis rolli. Muidugi ei ole hea tunne kaotada. Aga peame mõtlema sellele, mida tegime hästi ja mida halvasti ning siis edasi minema,» märkis Ojamaa.

Rünnakul jäi Eesti arusaadavatel põhjustel mannetuks. 90 minutiga tehti Hollandi väravale ainult üks pealelöök, mille sooritas Ojamaa teisel poolajal. «Me kaitseme nii madalal ja kui palli võidame, siis oleme vastase väravast kaugel. Seetõttu peame rünnakut pikemalt üles ehitama ja kohe kontrarünnakusse minna on keeruline, sest meil ei ole selleks piisavalt mängijaid. Tsenderdusi ja selliseid momente meil esimesel poolajal oli, aga teisel poolajal üks löök pole väga palju...» kommenteeris Ojamaa.

«Tuleb võtta mängust kaasa see, mis oli positiivne. Ja võtta see järgmisesse mängu,» ütles Ojamaa. Mis on need positiivsed asjad, mis tuleb kaasa võtta? «Üritasime tagant palliga keerulistest olukordadest lühikese sööduga välja mängida. See on suhtumine, mille võime kaasa võtta ja selle peale ehitada,» vastas Ojamaa.

Eesti koondise keskpoolkaitsja Karol Mets Hollandi väravatest: «Pisiasjad said määravaks. Teine värav kohe teise poolaja alguses võttis neil pinged täielikult maha. Meil oli plaan, et hoiame seda seisu (üheväravalist kaotusseisu) ja kui see jääb selline, siis tekivad meil omad võimalused. Siis oleks võtnud rohkem riske. Kahjuks tuli see teine värav liiga varajases faasis ja tegi neil elu kergeks.

Hollandlaste tsenderduse kvaliteet on sellisel tasemel, kus mängijad leiavad need vabad tsoonid üles. Meil on selles vallas parandamisruumi: nii tsenderduse blokeerimisel ja kaitsmisel kui ka karistusalas paremini positsioneerimisel.»