Voolaid vabandas Koemani ees. Koeman: mul pole etteheiteid

«Tegime, mida pidime tegema,» kõlas Koemani kokkuvõte. «Esimene poolaeg oli raskem. Eesti kaitses hästi, aga ka meie ei suutnud palli päris soovitult liigutada. Jäime kannatlikeks, sest võis eeldada, et teisel poolajal ei jagu Eestil enam nii palju jooksurammu.»

Lisaks sellele tõi Koeman välja ka enda tehtud muudatuse olulisuse. «Vahetasime Ryan Babeli positsiooni. See valmistas Eestile pidevalt suurt peavalu,» rääkis peatreener kahe värava mehest. «Pärast 2:0 väravat oli mäng sisuliselt tehtud. Aga mulle meeldis, kuidas kõrge energia ja meeskonnavaimuga jätkasime ning soovisime veel väravaid lüüa.»

«Ta õnnitles mind võidu puhul ja vabandas ühe inetu vea eest,» pidas ta silmas olukorda seisul 0:2, mil Taijo Teniste Frenkie De Jongile jalgesse sõitis ja kollase kaardi teenis. «Jah, see polnud päris ilus tegu, sest ta tuli selja tagant. Aga mul pole Eestile etteheiteid. See on jalgpall, kus üritatakse võidelda. Fair play.»