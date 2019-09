Lukašenka unistab suurelt: olümpiamängud Valgevenes

65-aastane Valgevene president näeb kõvasti vaeva, et riigis toimuks pidevalt spordi suursündmusi. Minskis toimusid juunis Euroopa Mängud, eilsest homseni peetakse Valgevene pealinnas Euroopa – USA kergejõustikumatš.

Valgevene korraldab kahasse Lätiga 2021. aasta jäähoki maailmameistrivõistlusi ning jätkab suuri investeeringuid spordiinfrastruktuuri.

Lukašenka, kes on riiki valistsenud juba 1994. aastast, tunnistas, et olümpiamängude korraldamine oleks Valgevenele liiga suur amps, kuid organiseerida seda koos naabritega oleks võimalik.

Seni pole olümpiamängude korraldamist kunagi mitme riigi vahel jagatud.

«Loomulikult on meil spordi suurriikidega raske konkureerida, kuid koos Ukraina ja Venemaaga saaksime sellega hakkama,» ütles Lukašenka Valgevene uudisteagentuurile BelTa.

«Meil on kõik vajalikud ehitised olemas. Lisaks rajame veel Rahvusliku jalgpallistaadioni ja ujumiskeskuse. Venemaal on palju jalgpallistaadioneid, me saaksime suve olümpiamänge koos nendega korraldada.»

Vaatamata majanduslikele probleemidele ja siiani kestvale sõjalisele konfliktile Venemaaga palus värske Ukraina president Volodõmõr Zelenski riigi ametnikke uurida võimalust osaleda olümpiamängude korraldamise konkursil.

Venelastega on asi keerulisem, sest Venemaa sporti ja sportlaskonda varjutab jätkuvalt dopinguskandaal. Ega ka Valgevene olukord kergem ei ole, sest riiki süüdistatakse pidevalt inimõiguste rikkumises.

Saksamaa riigisekretär Stephan Mayer sõnas, et Euroopa Mängud küll parandasid Valgevene reputatsiooni, kuid palju on veel vaja teha ning pikk tee on minna.

Lukašenka režiimi süüdistatakse põhiliselt valitsusvastaste organisatsioonide, minoriteetide ja sõltumatute ajakirjanike tagakiusamises. Valgevene president tunnistas, BelTale, et riik on mitmes asjas õpipoisi rollis ning lisas, et Euroopa Mängud mingit rahalist kahju Valgevenele ei toonud.