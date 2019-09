Poksi MM: Aas astub täna ringi ja kohtub karmi valgevenelasega

29-aastasel Dauhaliavetsil on amatöörkarjäärist jäänud pihku juba nii mõndagi. Mehe suurim saavutus on kindlasti Londoni olümpiamängudele pääsemine 2012. aastal. Olgugi, et seal tuli kaotus kohe avaringis, on mees teinud midagi, mida ükski amatöörpoksija Eestist veel teinud pole. Lisaks on tegemist omaaegse juunioride EMi pronksiga ning 2008. aasta sõjaväelaste MMi hõbedaga.