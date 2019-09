Otseblogi: Magnus Kirt asub võistlustulle Euroopa - USA mõõduvõtul

Euroopa võistkonnal ei tohiks väga palju probleeme tekkida, sest kui vaadata hooaja parimaid tulemusi, siis Euroopa nelikust kõige tagasihoidlikuma odakaarega on maha saanud Thomas Röhler, kelle senine parim on 86.99. USA võistkonna parimad tulemused on Michael Shuey 82.85 ja Riley Dolezali 82.84.