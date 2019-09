Otsepilt ja -blogi: Eesti võrkpallikoondis jäi Montenegro vastu kaotusseisu

Eesti koondise abitreeneri Alar Rikbergi sõnul on Montenegro meeskond, kelle vastu tuleb igal juhul võita. «Mäng, kus me ei tohi punktigi kaotada. Vastasel juhul võivad hakata asjatud pinged tekkima ja järgmised kohtumised juba nii-öelda päästmiseks kujunema. Kõik öeldu ei tähenda, et Montenegro on nõrk vastane. Üldse ei ole. Nad on ohtlikud. Pikemat aega olid EMile pääsemise piiri peal, sattusid alati raskesse alagruppi. Nüüd võitsid osalejate arvu suurendamisest. Peame maksimaalselt keskenduma.»