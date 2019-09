Täna otsepilt. Seria A: Klavan ja Cagliari lähevad Parma vastu hooaja esimesi punkte jahtima

Cagliari on sel hooajal kohtunud Brescia (0:1) ja Milano Interiga (1:2) ning mõlemal juhul on tunnistatud vastase nappi paremust. Eestimaa parim vutimees Ragnar Klavan, kes tegi rahvuskoondises Valgevene ja Hollandi vastu oma esimesed pallipuuted üle aja, on leidnud hea mängusoone ja kannab Cagliari kaitseliinis suurt rolli.