Otsepilt ja -blogi. Võrkpalli EM: Eesti kaotas ellujäämismängus Tšehhiga avageimi suurelt

Järgmisena heideldi Montenegroga, kes mängib EM-finaalturniiril esimest korda ajaloos. Enne mängu julgeti selgelt välja öelda, et eesmärk on ainult võit ning paberil tunduski, et niisama udujuttu ei räägita - võta näpust. Vastasseisu lõpuks säras spordiareeni tulikirjal Montenegro 3:0 võit (23:25, 28:30, 23:25).

Tšehhi näol on tegemist riigiga, mille võrkpalli rahvuskoondise trofeekapp on täis erinevaid tunnustusi. EMilt on nopitud aja jooksul kolm kuldmedalit ja neli hõbemedalit. Kaks aastat tagasi Taanis toimunud võistlusel saavutati lõppkokkuvõttes seitsmes koht. Tänavust turniiri on alustatud kaotusega Ukrainale, omavaheline mõõduvõtt lõppes 1:3 kaotusega.