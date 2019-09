Koomiline video: Ronaldo hakkas väljakule jooksnud mehega selfit tegema, aga turvamehed polnud nõus

Neli väravat löönud ja päevatöö teinud Ronaldo vahetati 79. minutil välja. Samal ajal jooksis üks pealtvaataja väljakule, liikus koos staariga vahetusalasse ja tahtis seejärel platsi kõrval temaga koos pildile jääda. Tragikoomiline oli asja juures see, et turvamehed ei elimineerinud ründajat varem ning hämmelduses Ronaldo oli pildistamisega nõus, kuid siis avastasid korravalvurid, et reegliterikkuja ei peaks ikka niisugust kingitust mälestuseks saama.