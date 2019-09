Tänak, Burns ja McRae ehk TOP 5 rallimängu läbi aegade

2004. aastal ilmunud «Richard Burns Rally» pole aastate jooksul saanud omale väärilist vastast, kes kuninga korralikult troonilt kukutaks. Teost peetakse siiani üheks parimaks rallisimulaatoriks. Tõsi, aktiivne mängijate- ja modifitseerijate kommuun on hoidnud mängu tänini elus ning väärikast vananemisest pole siinkohal võimalik kirjutada. Teosele on loodud isegi virtuaalreaalsuse tugi!

Ilmudes sai mäng tänu oma kõrgele raskusastmele suure kriitika osaliseks. «Mängud peavad olema lõbusad,» kirjutasid pea kõik arvustajad. Olen selle arvamusega kohati nõus, aga koht, kus see ei kehti, on kindlasti simulaatorid, ning «Richard Burns Rally» on Simulaator suure algustähega!

Kui on üks teos, mis suudab küündida simulaatorina «Richard Burns Rally» kõrgusele, on see «Dirt Rally 2.0». 2019. aasta 26. veebruaril poelettidele jõudnud teos ei ole aga mängurite südameid täielikult võitnud. Kritiseeritakse nii teose ärimudelit, seda erinevate hooajapääsmete ja lisasisu tõttu, kui ka katkist virtuaalreaalsuse tuge. See kõik aga kõrvale jättes, on tegemist ühe väga kauni ning mängijaid proovile paneva teosega.