Ajaleht: Michael Schumacher on teadvusel

Seejuures sai ajaleht Le Parisien ühelt personali hulka kuuluvalt allikalt teada, et Schumacher oli haiglasse jõudes teadvusel. Lehe teatel on Georges Pompidou nimelise haigla osa, kus viibib Schumacher, väga tõhusa valve all, ka mehe transport toimus võimalike uudishimulike pilkude alt eemal, teda ümbritses kümmekond arsti.