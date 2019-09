Tänak: Hyundai muutub üha tugevamaks, me peame samaga vastama

Olgugi et Toyotad teenisid Saksamaalt kolmikvõidu, näitas edasiminekut ka Hyundai. Enne rehvipurunemist oli kõrges mängus Ott Tänakuga heitlemas Thierry Neuville. «Saksamaal oli edukas ralli, aga Hyundai muutub paremaks. Nad on üha tugevamad ja peame samaga vastama. Meil on küll väike punktiedu, aga miski pole veel kindel,» rääkis Tänak.