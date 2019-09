Korvpalli MM. USA peatreener Popovich: olen uhke oma mängijate üle

Juba enne turniiri võis lugeda, et tegemist on kehva USA koondisega ning nimekiri on väga pikk, kellega oleks turniir selgelt võidetud. Popovichile see arvamus ei meeldinud ning tunnustas neid, kes Hiina sõitsid. «Ma olen väga uhke nende 12 mängija üle, kes meiega siin on. Nad pühendasid kogu suve, et oma riiki esindada. Kokkumäng pole meil küll võrreldav teiste siin turniiril osalevate meeskondadega, kuid andsime endast parima,» rääkis Popovich.