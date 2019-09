Otseblogi: Tänak on Türgis ränkraskel esimesel pikal päeval teepuhastaja rollis

Tänak ja Järveoja lähevad Türgi rallile taas vastu punktitabeli esikohal, kui edu teisel kohal oleva Thierry Neuville ees on 33 punkti. Kolmandal kohal asub sõitjate tabelis Sebastien Ogier, kes kaotab Tänakule juba 40 punktiga.

«Kõik päevad on keerulised, aga kõige raskemad olud on reedel. Kiiruse poolest pole kruusa peal kunagi eelis teed avada. Teine ring on meie jaoks ka juba tee katki. Kohati saab see olema ellujäämiskursus,» ütles Tänak, kes peab teadupärast ralli avapäevale startima esimesena.