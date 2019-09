PM Türgis. Nigelas seisus Ogier jätkab võitlust: mullu suutsime raskest olukorrast välja tulla

Teadupärast on Ogier väga tark sõitja, kes suudab end tihti poodiumile nihverdada isegi vähese kiirusega. Prantslase sõnul on Türgi ralli just see koht, kus peaga on võimalik rohkem ära teha kui parema jalaga. Aga suur osa on ka õnnel. «Keegi ei saa teeolusid kontrollida. Siin on palju sektsioone, kus on väga suured kivid. Kui sul pole õnne ja kivile vale nurgaga otsa sõidad, võid vedrustuse lõhkuda. Aga muidugi peame olema ka kiired, sest vajame punkte.»