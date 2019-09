PM Türgis. M-Spordi pealik: Tänak on hea mehhaanik, see tuleb Türgis kasuks

«Punktiseisu vaadates piisaks Otile tõenäoliselt lihtsalt auto turvaliselt finišisse toomisest, aga see on raskem ülesanne kui tundub. Türgis on tema jaoks oluline punktidel lõpetada, aga siin võib kõike juhtuda. Tema õnneks on ta hea mehhaanik,» rääkis Millener.

Teadupärast sooviks Millener ja M-Sport järgmisel hooajal Tänakut nende värvides sõitmas näha. Et aga eestlast palgata, vajaks M-Sport Fordi tehaselt suuremat rahalist tuge. Seda aga ei paista tulevat.

«Selles suunas pole mingisugust liikumist. Peaksime Oti palkamiseks ise eelarve kokku saama, aga see on M-Spordi jaoks väga raske ülesanne. Kulutasime kahel aastal Sebastieni peale üsna palju, aga peame mõtlema ka ärilisele poolele. Meie juures töötab palju inimesi, meil pole võimalik kõik vahendid ühe inimese peale mängida,» rääkis Millener.

Kas see tähendab, et M-Sport on Tänaku allkirja jahtimise mõttes mängust väljas? «Mitte päris, aga olukord on väga raske,» kinnitas tiimipealik.