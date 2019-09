PM Hollandis. Rait Rikberg videointervjuus: ma ei hakka ütlema, et läheme Poolat võitma

«Alles hommik, pulss veel väga kiiresti ei löö!» naeris 37-aastane Rikberg pärast Eesti meeskonna esmatutvust 6000 pealtvaatajat mahutava mängupaigaga, kus järgmisel aastal peetakse ka Eurovisioni lauluvõistlus. «Aga hall on vinge ja kindlasti tuleb samasugune ka terve turniir. Lisaks pikk ja raske. Tore on siin olla, oleme ootusärevad.»

«Päris keeruline öelda, millisele tulemusele me läheme. Küll aga olen kindel, et oleme enda sajaprotsendilisele vormile päris lähedal. Ükskõik, mis tulemus siis lõpuks tuleb – see saabki olema meie õige tulemus. Aga eesmärgid on meil kõrged,» mõtiskles kogenud pallur koondise võimaluste üle.