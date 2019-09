PM Hollandis. Galerii: Eesti ja Poola tutvusid mängupaigaga, kus peetakse Eurovision

Päev enne suuri vollelahinguid on kõik halli ümbruses vaikne. Saabuvast suursündmusest annab märku üksik plagu koos tulikirjaga «1 päev jäänud».

Uksest sisse astudes imestad: kas tõesti saadakse kõik juba homseks valmis? Alles paigaldatakse erinevaid piirdeid ja veetakse kaableid. Mitmele küsimusele on korraldajail turvaline vastus varnast võtta: homme!

Ent Ahoy mängusaal on ilus. Mahutab 6000 pealtvaatajat, meenutades pisut Saku Suurhalli. Kui siin on ruumi lahedalt, siis kahes viimases alagrupimängus – ka võõrustaja Hollandiga – Eestit ootav Amsterdami Sporthallen Zuidis on ruumi vaid 2500 silmapaarile.