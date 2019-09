Messi: mina soovinuks Neymari näha Barcelona ridades

«Oleksin soovinud näha Neymari meie ridades, aga mõistan ka inimesi, kes olid tema naasmise vastu. See on mõistetav, arvestades viisi, kuidas ta lahkus. Mina lähtun aga sportlikust küljest ja arvan, et Neymar on üks maailma parimaid mängijaid. Tema kuulumine koosseisu suurendaks kindlasti meie võimalusi eesmärkide saavutamisel. Aga lõppude lõpuks ta Barcelonasse ei tulnud ja me peame mõtlema ainult sellele, kuidas praeguse kooseisuga oma eesmärke täita,» tõdes argentiinlane.