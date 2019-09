Adamo sõnul on neil Loebiga kokkulepe, et prantslane teeb ka tuleval hooajal kaasa kuuel MM-etapil nagu tänavu.

Sel aastal on Loeb osalenud seni viiel rallil. Prantslase parimaks tulemuseks on kolmas koht Tšiilist. Hyundai piloot on teeninud sel aastal 39 punkti ja paikneb üldarvestuses 11. positsioonil.