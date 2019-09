Tänak: soovime riske vältides kiiresti sõita

Türgi ralli on MM-sarjas teist hooaega järjest ning sõitjad saavad kasutada eelmise aasta kogemusi, et tänavu kiiremad olla. «Sel aastal on lihtsam, kuna teame, mis meid ees võib oodata. Kõige olulisemaks saab probleemide vältimine. Ralli nõuab sõitjatelt ülimat keskendumist ning samuti auto peab oludele vastupidama,» arvas MM-sarja liider.