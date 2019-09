Ogier: vahed on väikesed, peame konkurentsis püsima

«Avakatsel kuus kilomeetrit enne lõppu läks meil rehv puruks ja õhk tuli välja, siseküljes oli auk. Olin väga üllatunud ja üldse mitte õnnelik, sest ma olin tegelikult keerulisemast katseosast möödas, ma ei tea mis juhtus,» rääkis Citroeni esisõitja Ogier lõunapausil WRC All Live’i otse-eetris.

«Üldiselt oli ring päris okei, sõitsime nii nagu suutsime. Pikal katsel oli aeg hea, aga see on nii raske katse. Keset katset on palju kive, muretseme teise läbimise pärast. Vahed on väikesed, peame kõvasti pingutama ja konkurentsis püsima,» lausus Ogier.

Pärastlõunane rehvivalik saab Ogier' sõnul olema aga määrava tähtusega: «Ma arvan, et ilmateade peab olema väga täpne. Kui vihma ei tule, siis keskmise seguga rehvidega tagasi hooldusalasse ei jõua.»

Nelja kiiruskatse järel liidrikohal olev Ogier’ tiimikaaslane Esapekka Lappi rääkis hoolduspausil WRC All Live’ile, et seni on kõik asjad sujunud plaanipäraselt.

«Muidugi olen õnnelik. Tuleb oludega toime tulla. Ilmselt kõik mehed räägivad seda,» muigas Lappi. «Siin on nii palju kive ja kõiki pole võimalik vältida. Proovin nendest mööduda nii, et auto ei saaks kahjustada.»

«Ma ei ole maksimaalselt pingutanud. Kasutan oma head stardipositsiooni ära. Kurvidesse pole võimalik näha, seal on kivid peidus ja peab kiiresti reageerima. Pean samasugust tempot hoidma ja olema keskendunud. Ma ei pea kõige kiiremaid aegu näitama, pean lihtsalt kiire olema. Ma pole pettunud, kui ma päeva lõpuks ei juhi, teine koht oleks ka okei,» lisas Lappi.