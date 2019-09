PM video Hollandist. Renee Teppan: me olemegi head, ma ei karda seda välja öelda!

«Ma ei arva, et see (ühe geimi võitmine - toim) oli tänase päeva maksimum. Meil oli sõltumata mängu käigust oma eesmärk: et kõik saaks hea tunde kätte. See oli turniiri edasist käiku silmas pidades ülioluline. Selle eesmärgi me täitsime,» kommenteeris Teppan Postimehele asjaolu, et peatreener Gheorghe Cretu mängitas kõiki mehi.

Ta lisas: «Loomulikult on raske seisul 1:1 pingile jääda, aga arvan, et see tasub tulevikus ära. Oli ette teada, et varem või hiljem tuleme platsilt ära. Loomulikult oleks kõik tahtnud teada, mis võinuks edasi saada, aga oleme siin oma asju ajamas ja üritame pikal turniiril võimalikult targasti käituda.

Eks äratasime teise geimi võitmisega poolakad ka natuke üles. Ma ei tunnetanud, et me oleks seal väga riskinud, servil jäi varu. Arvan, et lihtsalt olemegi head, ma ei karda seda välja öelda!

Täna me ka realiseerisime selle. Oli mõnus õhkkond ja see on viimasel ajal meie puhul kõige tähtsam asi – et hoiaksime kokku ja seisust olenemata tegutseksime ühise rusikana. See on alati olnud Eesti koondise edu alus ja ka jääb selleks.