Peatreener Cretu: Poola vastu oli võimalus nautida lihtsalt mängimist

«Kutid olid hästi motiveeritud ning samuti olime keskendunud detailidele. Sellises olukorras on muidugi raske, sest kunagi ei tea, mis meeskonnaga tuleb võistlema vastane. See on nagu loterii!» alustas koondise loots Cretu analüüsimist. «Üldjoontes tegime head tööd! Meil olid küll omad võimalused, kuid vastased panid individuaalse paremuse maksma.»

Seisul 1:1 otsustas peatreener teha midagi ootamatut ning saatis väljakule vahetusmehed. Rumeenlane ise selles midagi halba ei näe. «Meil on ees neli mängu, mille võitmiseks peame kõvasti pingutama. Sellises kohtumises on võimalik ennast nautida, sest meil pole pingeid peale. Ainus, kes kaotada saab, on vastased.»

«Tuleb silmas pidada, et osad meie mängijad olid pikalt rivist väljas. Meil on 40-aastane temporündaja (Kert Toobal), Rait Rikberg on 37-aastane, üks diagonaal oli kuus kuud väljas (Renee Teppan). Tänases otsuses mängisid rolli mitmed asjaolud, millest ma ei saa teile rääkida. Eelkõige soovin, et koondislased püsiksid tervetena.»