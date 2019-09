Endine peatreener Keel mõistab Cretu otsust: sain kunagi EMil sarnase asja eest kriitikat

Kommenteerides peatreener Gheorghe Cretu otsust põhimehed kolmandas geimis välja võtta, meenutas Keel 2011. aasta EMi, kui ise veel peatreener oli.

«Toona ütlesime enne turniiri selgelt välja, et meie jaoks on kõige tähtsam kohtumine kolmas mäng Portugali vastu. Mäletan, et teise matši järel saime ka kriitikat, et miks me Tšehhi vastu kõike välja ei pannud. Kolmanda mängu Portugali vastu võitsime 3:0, pääsesime alagrupist edasi ja olime kokkuvõttes «head mehed». Tahan öelda, et treenerid panevad paika plaani ja treenerid vastutavad tulemuse eest. Kõrvaltvaatajatena me täpselt ei tea, mis need eilse mängu eesmärgid olid.»

62-aastase peatreeneri sõnul tõi Eestile eile geimivõidu hea serv. «Natuke oli treeningmängu moodi, aga koondis tundub olevat turniiriks ilusti valmis. Esimene geim oli tasavägine, kuid seal jäi puudu servi agressiivsusest. Teises geimis meie serv oluliselt paranes, vastuvõtt võibolla ei olnud päris see, aga serv hoidis asja tasakaalus ja saime geimi kätte. Kolmandas geimis üsna sama stsenaarium jätkus. Neljandas geimis sai Poola juba vähe suurema edu sisse ja hoidis seda lõpuni.»

Liigsesse eufooriasse Keel pärast mängu laskuda ei tahtnud. «Täpselt ei tea, mis koosseisuga Poola mängis ja mis plaan ja eesmärk neil oli. Selge, et Wilfredo Leon oli näiteks kogu kohtumise pingil. Kuna Poola polnud mänginud ühtegi kontrollkohtumist, on raske öelda, palju nende eilsest kooseisust on ka otsustavates mängudes põhimehed.»

Kogenud treener jäi eile vahetusest sekkunud ja Kert Toobalit asendanud poeg Markkus Keele mänguga rahule. «Alguses tahtis ta liiga ilusti ja kiiresti mängida. Esimesed tõsted jäid ründajatele ebamugavaks, aga mängu edenedes hakkas poiss paremini mängima. Ka serv oli tal päris hea, mis tegi suhteliselt palju pahandust. Aga see oli alles esimene kohtumine, vaatame edasi.»

Koondise rünnakuliidrid Renee Teppan ja Robert Täht paistsid kohapeal viibivale Keelele sümpaatsed. «Fännitribüünilt on raske hinnata, mida mehed tunnevad ja kuidas nad vigastustest taastunud on, aga mänguliselt olid nad väga head. Arvan, et need kaks mängijat suudavad meid vedada turniiril pikalt, mis võib kujuneda pikemaks kui alagrupiturniir.»

Keele sõnul võiks tulevastes mängudes loota rohkem punkte ka temporündajatelt. «Esimese tempo suuremat osakaalu pärssis natuke meie servi vastuvõtt. Kui järgmistes mängudes serv paremini käes on, saab ka sealt osakonnast rohkem rünnata»

Keele sõnul nägi ta Tšehhi ja Ukraina koondise mängu lõppu ja nende väheste punktide pealt tundus visuaalselt, et Eesti ja Poola mängus on tase kõrgem.

Samas ei tahtnud Eesti koondist aastatel 2004–2014 juhendanud Keel sündmustest ette rutata. Kuigi Keel oli kindel, et tänast kohtumist eeldatava autsaideri Montenegro vastu läheb Eesti kindlasti võitma, ei saa lihtne olema ka see matš. «Siin turniiril mängitakse ainult üks mäng. Olgu mis tahes pallimäng, kui peetakse ainult üks kohtumine, võib kõike juhtuda. Üksikutes mängudes on alati üllatusmoment suurem. Usun siiski, et mehed lähevad ja võtavad tänase mängu ära.»

Kui alagrupist edasipääsemise osas oli Keel optimistlik, siis kaheksa hulka jõudmise osas ei tahtnud kogenud treener ennatlikke järeldusi teha. «Turniir on alles algusjärgus. Olen näinud sisuliselt ainult kahte võistkonda – Eestit ja Poolat. Mis seal play-off'is võib juhtuda, seda ei tea keegi. Palju sõltub sellest, kes seal meile vastu tuleb. Ühe mängu põhjal ma suuri järeldusi teha ei tahaks. Mulje meie koondisest on hea, aga ei tea veel, kuidas ka teised võistkonnad välja näevad.»