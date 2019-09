Pettunud Tänak: auto lihtsalt ei läinud käima

«Tulin stardipaika, panin kiivri pähe ja istusin autosse, aga midagi ei juhtunud. Auto lihtsalt ei läinud käima. Arvan, et tegu oli elektrisüsteemi rikkega. Tänaku sõnul ei viidanud varasemalt rikkele üksi märk. «Tegime mõned kilomeetrid varem tankimispeatuse ja siis auto töötas.»

Tänaku sõnul teeb Türgi ralli ebaõnnestumine edasise sõitmise lihtsamaks. «Enam ei pea me midagi kontrollima. Hakkame uuesti kõvasti võitlema. Need asjad lihtsalt juhtuvad meiega, peame olema tugevad ja olema sellest üle.»

Tänak teatas siiski, et sedasi on raske üldvõitu püüda. «Nii on raske üldvõidu eest heidelda, kui koguaeg tabavad meid sellised probleemid,» väljendas eestlane Toyota töökindluse suhtes pettumust.