Hea diil: hollandlased tasuvad Eesti fännide peo eest, aga paluvad omapärast vastuteenet

Nimelt lubas Eesti alaliit hollandlastel müüa lisapileteid pühapäevasele Poola - Hollandi mängule, mis algab kell 16. See tähendab, et antud pääsmed on konkreetse matši piletid ning piletiomanikud lahkuvad saalist enne kell 19 algavat Eesti - Tšehhi mängu algust. Selline omapärane kokkulepe eeldab, et suurem osa Eesti fännidest ei lähe pühapäeval esimese mängu ajaks saali.