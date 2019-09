Hamilton: olen oma karjääriga rahul, isegi kui ma ei sõida kordagi Ferraris

Hamiltoni leping lõpeb Mercedeses järgmise hooaja lõpus ning tema allkirja jahib Ferrari meeskond. Ka Mercedese tiimipealik Toto Wolff on teadlik sellest, et Ferrari soovib tema pilooti oma ridadesse meelitada. «Vaat et iga sõitja unistus on keerata oma karjääri jooksul Ferrari rooli,» tunnustas rivaale Wolff.