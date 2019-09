Video. Ardo Kreek: logises igal pool, teine geim oli täna murdepunkt

Eesti läks mängule selge eesmärgiga kolm punkti tabelisse kirjutada, kuid reaalsus on see, et jätkame nulli peal. «Rahule ei saa jääda selle mängupildiga. Meil logises igal pool, ei saanud alguses serviga minema. Kui saime selle tööle, siis oli näha, et mingi hetk läks mänguks. Saime mingi hetk ka natuke blokipunkte, kuid kadus ka see ja lõpuks jäime rünnakul ka hätta,» võttis mängu kokku temporündaja Ardo Kreek.