FC Barcelona imelapsest võib saada Hispaania koondislane

«Inimesed Hispaania jalgpalliliidus töötavad selle nimel, et saaksime Ansu Fati enda juurde. Ülejäänud otsused on vaja mängijal langetada,» sõnas Moreno. «Eelkõige on see tunnustus Barcelonale, sest Fati tuli läbi nende noortesüsteemi.»