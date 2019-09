Avo Keel üllatuskaotuse järel: jään endale kindlaks, Eesti on Montenegrost parem võistkond

«Esimene geim võis olla mängu võtmemoment. Montenegro oli avageimis väga passiivne, aga meie üheksa serviviga hoidsid neid mängus. Lõpupunktidel võivad asjad olla väga väheses kinni: paar head sooritust vastaselt ja nii see geim ära lähebki. Kõrvaltvaatajana ütlen, et agressiivsusest jäi puudu ning olime mängu alguses natuke loiud», kirjeldas Keel matši algust.

Debütant Montenegro sai riigi ajaloo esimesest geimivõidust EMil indu juurde ja parandas mängutaset. «Teist geimi tulid vastased mängima juba palju aktiivsemalt. Nad said tänu alguse õnnestumisele emotsiooni üles ning mängisid hingestatult. Geimi keskel tulime küll Renee Teppani serviseeria järel mängu tagasi ja tundus, et saame ebakindlusest üle. Lõpus kukkusid, aga mõned punktid vastasele, tekkis taas kerge ebakindlus ja sinna see võit taas läks.»

«Kolmandas geimis hakkas asi varakult rebenema, vastased haistsid võimalust ja meil oli juba psühholoogiliselt raske. Eeldatava autsaideri vastu 0:2 kaotusseisu jäämine on keeruline seis, eile me sellest välja tulla ei suutnud,» analüüsis Keel.

Igapäevaselt Pärnu Võrkpalliklubi juhendava Keele hinnangul said määravaks koondislaste endi eksimused. «Saatuslikuks sai suur omavigade arv. Eesti koondis on alati proovinud neid vältida, aga mängus Montenegroga see millegipärast ei õnnestunud. Sellised numbrid ei ole Eestile üldse omased. Tean, et koondise treenerite stiil on pigem hoida pall mängus, kui minna jõuga raiuma. Aga see on ka selline kahe otsaga asi. Oleks täna sellise mänguga võidetud, siis ei ütleks keegi midagi halvasti.»

Siiski leidis ka Avo Keel, et tegutseda tulnuks kohati natuke targemalt. «Võib-olla tõesti pidanuks Montenegro suguse võistkonna vastu püüdma palli rohkem mängus hoidma. Maailma tippmeeskonnad lööks need pallid kindlasti tagasi, aga Montenegro puhul tulnuks ehk anda vastasele võimalus rohkem eksida. Selliseid mänge on juhtunud varemgi ning tuleb kindlasti ka tulevikus. Ei ole mitte keegi nende eest kaitstud,» tõdes Keel.

56-aastase endise peatreeneri juttu kinnistab ka statistika. Eesti tegi kolmegeimilises mängus kokku 17 serviviga, eksis 11 korda ründelöögil ning ründas 10 korral vastaste blokki.

Mehe arvates tuleb siiski ka vastest tunnustada. «Tänane mäng õnnestus Montenegrol väga hästi - mitte ideaalselt, aga kindlasti tegid nad väga hea partii. Eriti head olid nende nurgaründajad. Diagonaalründaja ei teinudki võib-olla nii palju pahandust, aga nurgaründajad lahendasid olukordi targalt ja efektiivselt. Eks Eestil hakkasid mingil hetkel tekkima ka pinged ning see tegi neile olukorra ka lihtsamaks.»

Hoolimata 0:3 kaotusest leidis Keel endiselt, et Eesti on Montenegrost parem meeskond. «See on see ühe mängu eripära. Jään endale kindlaks - Eesti on parem võistkond kui Montenegro, aga üksikus mängus võib kõike juhtuda.