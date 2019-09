Mercedese boss: Vettel on liiga hea, et teda maha kanda

Kui enamik inimesed spekuleerivad sakslase jätkamise osas Ferraris, on Mercedese boss Wolff kindel, et praegu pole õige aeg selliste mõtete arutamiseks. «Ütlen teile vaid üht - ärge kandke teda maha,» sõnas 47-aastane austerlane.

«Ta on neljakordne maailmameister. Parimate ja heade vormelisõitjate vahe on see, et esimesed suudavad raskel momendil püsti tõusta ja edasi võidelda. Tal on olnud hunnik ebaõnnestunud võidusõite ning nüüd saab määravaks oskus sellest välja tulla.»