Ogier: oleme endiselt Tänakust kõvasti maas, aga võit andis motivatsiooni juurde

«Võit oli meie plaan, meil oli seda väga vaja. See oli ainus võimalus tagasi tiitliheitlusesse saada. Türgi ralli on keeruline, kohati oli see täielik loterii. Saime motivatsiooni juurde,» lausus Ogier ralli lõppedes.

«Siin tegime hea tulemuse, see annab ka meeskonnale motivatsiooni edasi pingutada. Teadsime, et peame järjest edasi pingutama. Praegu on veel palju asju meeskonnana tõestada, aga see on hea märk tulevikuks,» lausus Ogier.

MM-sarja üldseisu osas on Ogier taas konkurentsis, nüüd on ta Tänakust maas vaid 17 punkti: «Seis on veidi parem, oleme endiselt Tänakust kõvasti maas, aga see pole enam 40 punktiline vahe. Tegime korraliku sammu lähemale.»