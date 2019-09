Jaht Land Roverile lõppes Kullo Kenderi võiduga

Kullo, kes vigastas päev enne finaali tugevasti selga, läks pühapäeval areenile tugevate valudega. Tema truu partner Artas viis nad aga nii põhiparkuuris kui ümberhüpetel kindlalt lõpuni ning tõi Kullole magusa võidu nii sõidu kui karikasarja arvestuses. Ümberhüpetel Ping Pong V-ga tehtud tõrge ja sellele lisandunud mahaajamine jättis Pauli peaauhinnast ilma ja lõppkokkuvõttes sai ta teise koha, võites reisi S/Y Admiral Bellingshauseni pardal. Urmas Raag ja Van Damme, kes lõpetasid finaalvõistluse viiendana, said karikasarjas kolmanda koha, võites seega elektrilise jalgratta.

„Paul tegi mulle hea kingituse,“ naeris Kullo peale võistlust. „Ma ei lootnud autot võita, kuna teistel oli punkte rohkem. Aga õnn oli minu poolel ja sõit tuli väga hästi välja. Artas tegi kogu võistluse peale ühe stardi, sest mul selg väga valutas," lisas ta. "Kogu see sari oli hästi korraldatud ja sportlastel oli väga huvitav terve see hooaeg hüpata, sest auhind oli väga võimas. See pani pingutama."