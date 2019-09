Argentina korvpallimeeskonna peatreener: meil on maailma parimad mängijad

Mängust rääkides ütles 55-aastane argentiinlane, et parem tiim võitis. «Hispaania plaan ning selle realiseerimine olid ideaalsed. Neil on suurepärased mängijad ja rohkem kogemusi. Täna võitis tõepoolest parem meeskond. Me ei olnud väsinud, tahtsime võita, kuid selline on korvpall. Kui mängid paremini kui vastasvõiskond, siis võidad.»