Arsenal loovutas tabeli viimase vastu punkte

Arsenal haaras küll mängu alguses initsiatiivi ning juba 32. mänguminutiks juhtisid Londoni vutimehed Gaboni koondislase Pierre-Emerick Aubameyangi väravatest 2:0. Kuid Watford tuli mängu tagasi, haaras ise initsiatiivi ning lõpuvile kõlades näitas tabloo 2:2 viiginumbreid. Watfordi eest olid resultatiivsed Tom Cleverley ja vahetusest sekkunud Roberto Pereyra. Arsenalil on viiest mängust 8 punkti, Watford jätkab tabeli punase laternana 2 punktiga. Premier League`i ülivõimas liider on Liverpool, kes on viiest mängust kogunud maksimaalsed 15 punkti.