PM Hollandis. Robert Täht: võib-olla me koondisena polegi väga head

«Ma ei oska seda mängu analüüsida. Panin ise mängu nii palju, kui minus oli ja usun, et meeskond pani ka. Sellest ei piisanud, et alistada Tsehhi, kes meid täna üle mängis.

Me oleme nüüd järjest geimilõppe kaotanud, millest on paratamatult ebakindlus sisse tulnud. Vastaste serviässad otsustavatel hetkedel näitavad samuti meie meeskonna ebakindlust.»

Täht sõnas, et kuigi meeskond proovis igat punkti mängida südamega, ja toetav publik oli eeliseks, siis võibolla ei olegi mehed täna koondisena väga head.

«Miks me oleme ise endale mingid pinged peale pannud ja ei suuda enam mängida- ma ei tea. Ma ei saa öelda, et oleme Montenegrost ja Tšehhist paremad, kui me oleme neile kaks mängu 0:3 kaotanud. Sellist juttu oleks nonsenss ajada,» lisas Täht.