Avo Keel: geimilõppudes võib kõike juhtuda, mäletate meie võitu Poola üle?

Eesti võrkpallikoondise kauaaegne kapten ja eelmine peatreener Avo Keel tõdes, et asjad pole läinud soovitud rada pidi.

«Kahjuks lähevad need mängud meil geimilõppude peale. Minu filosoofia on see, et lõppudes võib juhtuda mida iganes. Paraku on meil kaks mängu järjest need asjad ebaõnnestunud. Eks asjaosalised peavad juhtunut selgitama, kuigi ma tean, et nad isegi ei pruugi põhjust teada. Me ei peagi otseselt midagi halvasti tegema, lihtsalt vastane tegutseb väga hästi. Tuleb aru saada, et finaalturniirile on jõudnud ainult head meeskonnad.

Fännidel on kindlasti tekkinud olukorraga väga raske leppida. Aga mäletate meie võitu Poola üle? Pallid põrkasid seal meile soodsalt ja saimegi võidu kätte. Sel turniiril on asi läinud õnnetult teisele poole.»

Pärnu Võrkpalliklubi peatreeneri sõnul ei saa ainult õnne taha siiski peituda. «Selge on see, et meie mäng ei voola ega jookse - meil käib kogu kohtumine lainetena. Võrreldes eelmise aastaga, mis oli meile väga hea aasta (võideti Euroopa kuldliiga-toim), see mäng praegu ei suju. Võrkpallikoondis on pea alati oma taseme välja mänginud, sellel aastal on paraku läinud teisiti. Kõrvalt on keeruline öelda, mis täpselt on valesti tehtud.»

Omad mõtted Keelel siiski on. «Eesti koondis peaks minu hinnangul võib-olla natuke rohkem improviseerima. Isiklikult pooldan teatud olukordades ka suuremat riski võtmist, aga treenerite stiilid on erinevad. Ei tea, kui tugevalt on mehed raamidesse surutud, aga kõrvalt vaadates näib, et käib kõva kangutamine. Ehk oleks meestele vaja anda rohkem tegutsemisvabadust? Kui kõik asjad meestele ette kirjutada, on ka vastasel meie taktikalist plaani lihtne lugeda. Palju kuuleme, et peame lähtuma oma mängust ja järgima taktikalist plaani, aga tundub, et see plaan pole väga toiminud. Eesti blokk pole sel turniiril näiteks üldse töötanud, andis kogenud treener ausa hinnangu.

«Ootame need kaks mängu veel ära. Tean omast käest, et alati ei õnnestu kõik algselt planeeritu. Vahel tuleb poole tee peal vankreid hakata teist moodi sättima. Spordis ju garantiisid pole. Kõik proovivad teha oma tööd hästi, aga vahepeal lihtsalt ei õnnestu.»

Eilse mängu järel võttis diagonaalründaja Renee Teppan suure osa süüst enda peale, teatades, et Eesti pidi mängima diagonaalründajata. Keel sellest liiga suurt numbrit teha ei tahtnud.

«Jah, me täpselt ei tea, mis seisus Renee tervis on. Aga võrkpalli saab mängida ka teisiti. Reeglina saavad diagonaalid rünnakul kõige rohkem tööd, aga näiteks Montenegro mängus lahendasid vastastel just nurgaründajad olulisi punkte. See sõltub väga palju meeskonna taktikast ja kuidas kellelgi mäng jookseb. Alati ei pea sidemängija kõiki raskemaid palle diagonaalile tõstma, tõi Keel esile.