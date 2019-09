Kas vollekoondisel on lootust august välja ronida? Müürsepp: spordis tuleb lõpuni uskuda

«Minu meelest meestel tahtmisest puudu ei jää. Peatreeneri asi on muud detailid paika panna. Pikkadel turniiridel on pingi pikkus oluline, asjad tuleb taktikaliselt paika panna,» alustas Müürsepp.

«Treenerid teavad võistkonna siseasju kõige paremini, kõrvalt on raske hinnata või nõu anda. Sportmängudes võib võistkonna ebakindlus tekkida väga väikestest asjadest. Võimalik, et ka võrkpalluritega läks niimoodi. Korvpallis juhtub ka sageli nõnda, et võistkond juhib, kuid siis jäävad mehed äkitselt seisma, üksteisele otsa vaatama ja ootama ning kindlus kaobki. Me isegi käisime praegu Soomes kontrollmänge pidamas ja kaotasime kahel korral lõpusekunditel.»

«Võrkpallurite olukord on praegu raske, aga mitte lootusetu. Alagrupis on kaks mängu jäänud ja kui edasipääsuvõimalus on alles, tuleb spordis alati lõpuni uskuda. Spordis võib kõike juhtuda. Ja kui läheb nii, et Eesti ei pääse edasi, siis võib-olla ongi lihtsalt liiga palju tahetud, et me väikese riigina kogu aeg EMidel pildil oleksime,» lõpetas Müürsepp.