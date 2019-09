Ronaldo vägistamissüüdistustest: ma tundsin piinlikkust

Ameeriklanna Kathryn Mayorga väitis mullu, et Ronaldo vägistas ta Las Vegase hotellitoas 2009. aastal, kuid Juventuse ründaja on süüdistusi algusest peale tagasi lükanud. Sel aastal kinnitati, et Ronaldo on süüst puhas ning juhtumi uurimine lõpetati.

«Ma tundsin piinlikkust. Nad üritavad sinu väärikusega mängida. See on väga-väga raske. Mul on oma tüdruksõber, mul on oma perekond ja lapsed. Kui nad mängivad sinu aususega, siis on see väga halb ja raske,» vahendab BBC Ronaldo mõtteid.