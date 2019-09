Otsepilt ja -blogi: võrkpallikoondis jäi Hollandi vastu kaotusseisu

Eesti meeskond on alustanud EMi kolme kaotusega. Turniiri avamängus jäädi 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 17:25) alla valitsevale maailmameistrile Poolale. Kui kaotus tugeva Poola vastu oli ootuspärane, siis kaks järgmist alla jäämist kindlasti mitte. D-alagrupi teises kohtumises tuli Eestil tunnistada autsaider Montenegro 0:3 (23:25, 28:30, 23:25) paremust. Pühapäeval jäädi kuivalt (18:25 32:34 26:28) alla Tšehhi koondisele.

Kolm järjestikkust kaotust ja 0 punkti turniiritabelis on pannud meie meeskonna üliraskesse seisu. Eesti vajab alagrupist edasipääsuks Hollandi vastu võitu ja homme tuleb alistada ka Ukraina. Ja isegi kahest võidust ei pruugi enam piisata, kui teised mängud alagrupis meile ebasoodsaks kujunevad.

Erinevalt Eestist on Holland senisel turniiril näidanud häid esitusi. Montenegrot nüpeldati ülikindlalt 3:0 (geimides loovutati 13, 17 ja 15 punkti), Ukrainast saadi kõva võitluse järel samuti 3:0 jagu (29:25, 27:25, 25:21). Poola vastu hollandlased geimivõitu ei teeninud. Kuid nagu Ukraina-mängust näha: Hollandil on pingeliste geimide võidukogemus olemas, meie oleme kõik need teadupärast kaotanud…