Täna otsepilt: Klavan ja Cagliari loodavad Genoa vastu koduväljakul eelmise aasta edu korrata

Cagliari ja Genoa ajalugu ei ole väga pikk ning omavahel on jalgpallimurul vastamisi oldud 32 korral. Seni on paremini läinud Cagliaril, kellel on ette näidata 16 võitu ja 13 kaotust. Kolmel korral on kohtumine lõppenud viigilise tulemusega.