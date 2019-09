PM Hollandis. Skaudipäevik: kas võimas Holland hakkab millalgi ka väsima?

Hollandi meeskond on viimasel poolaastal seilanud muutuste tuules. Kevadel värvati peatreeneriks nimekas itaallane Roberto PIazza – sama mees, kes juhendas veel mullu Poola tippklubi Belchatowi Skrad, kus koos Renee Teppaniga Meistrite liiga poolfinaali jõudis.

«Piazza kuulub selgelt tipptreenerite sekka, selles pole küsimustki. Ainuke küsimus, kas ja kuidas mõjus Hollandi meeskonnale seljataha jäänud hullumeelne suvi,» lausus Eesti koondise abitreener Alar Rikberg enne EMile minekut.

Rikberg peab silmas mängude rohkust: juunis kaheksa kohtumist Euroopa liigas, juulis kolm treeningmatši, augustis olümpia valikturniir ja seejärel veel kolm kontrollmängu. «Kuna Holland võttis olümpia valikturniiri samuti enda korraldada ja maksis selle eest kuuldavasti 700 – 800 000 dollarit, suhtusid nad ka sellesse mõistagi täie tõsidusega. Seal alistati raskustega Lõuna-Korea (3:2), kindlalt Belgia (3:0) ja otsustavas mängus kaotati 0:3 USA-le,» kirjeldas Rikberg tulpidemaa koondise suve eelmist tippsündmust.

«Küsimus on lihtne: kui tühjad nad on? Kas kolm ampsu ei olnud liiga palju? Kas nad hakkavad EMi käigus väsima? Nende pink ei ole pikk, mängivad pidevalt üheksa mehega. Aga Piazza käekiri ongi selline. Ka klubides on ta töökoormus olnud väga kõrge – näiteks jõuluperioodil annab meestele võimalikult vähe puhkeaega. Kindlasti on ta piisavalt tark treener, et oskab vajalikku värskust hoida,» tõi Rikberg huvitava võrdluse ning kahetses, et Eesti mängib Hollandiga pärast puhkepäeva.

Kahe kuulsa treeneri - Poolat juhendava belglase VItal Heyneni ja Hollandit tüüriva itaallase Roberto Piazza (paremal) - kohtumine. FOTO: cev.lu

Imemees Abdel-Aziz teeb oma alati ära

Vähemalt senine EMi kulg on näidanud, et Holland on oodatud tasemel. Montenegrot nüpeldati ülikindlalt 3:0 (geimides loovutati 13, 17 ja 15 punkti), Ukrainat kõva võitluse järel (26, 27, 21) ja Poolale vannuti sama skooriga alla, küündimata kordagi 20 punkti piirini. Kuid nagu Ukraina-mängust näha: Hollandil on pingeliste geimide võidukogemus olemas, meie oleme kõik need teadupärast kaotanud…

Oranžides särkides koondise selge liider on 27-aastane diagonaalründaja Nimir Abdel-Aziz. Siin EMil lajatas ta juba avapäeva heitluses Montenegroga imetabase partii: 27 punkti, +22, 9 serviässa! Järgmisel päeval lisandus Ukraina vastu 21 (+15) ja siis Poola vastu 19 (+14) punkti. Kõik need kolmegeimilistes mängudes!

«Mis siin salata: loodus on sellele poisile üht-teist kinkinud. Tume nahavärv ning pikad ja peenikesed lihased annavad tohutu hüppe- ja imekiire taastumisvõime. Tal pole väga vahet, kes on vastane – paneb kõigi vastu. Näitas seda juba MMil, kus Hollandit vedas,» meenutas Rikberg mullust turniiri, kus Holland muuhulgas Brasiiliat võitis ja kaheksandana lõpetas. «Tema arsenalis on kõige ohtlikum relv tõeline pommserv – ses osas kuulub ta maailma absoluutsesse tippu.»

Tema arsenalis on kõige ohtlikum relv tõeline pommserv – ses osas kuulub ta maailma absoluutsesse tippu. Alar Rikberg Nimir Abdel-Azizist

Samuti tõi Rikberg eraldi välja kaks nurgaründajat, 205 cm pikkuse Thijs der Horsti ja Maarten van Gardeneri. «Der Horst on üsna ebastabiilne ja vastuvõtt jätab kohe kindlasti paremat soovida. Kindlasti üritame teda pallinguga palju suruda. Van Garderen on aastaid olnud heal tasemel, tuli Trentinoga klubide maailmameistriks, aga Piazza pole üllatuslikult teda liiga palju kasutanud,» lahkas Eesti leeris vastaseid kõige põhjalikumalt tundev Rikberg.

Uut ja vaid 21-aastast sidemängijat Gijs van Solkemat nimetas Rikberg «kergeks küsimärgiks», temporündajaid iseloomustas aga nii: «Päris maailmatase ei ole. Thomas Koelewijn ja Jasper Diefenbach lõpetasid sel aastal koondisekarjääri. Michael Parkinson on küll tagasi, aga usun, et siin on meil eelis.»

Kohtumine uute ja vanade tuttavatega

Kui Teppan tegi veel hiljuti Itaalias koostööd Piazzaga, siis paar Hollandi koondislast on Eesti võrkpalliga veel otsesemalt või kaudsemalt seotud. Eriti tuttav peaks olema Saaremaa VK tempomees Fabian Plak, kes siin ka kõigis kohtumises põhirivistusse kuulunud. Libero Just Dronkers teenib aga igapäevast elatist Belgias Maaseikis, mida veel mullu võis nimetada päris «eestlaste klubiks» - seal mängisid nii Andri Aganits, Timo Tammemaa kui Keith Pupart. Uueks hooajaks lahkus Tammemaa aga Prantsusmaale Toursi.

Eesti on viimastel aastatel Hollandiga palju mänginud ja tavaliselt hätta jäänud. Just Holland oli peasüüdlane, kui viimase kümnendi jooksul ainsa korrana EM-finaalturniirilt eemale jäime. 2013. aasta otsustava valikmängu kaotasime Kalevi spordihallis 0:3. «Holland servis meid surnuks, mänguks ei läinudki. Täpselt samamoodi on nad hirmtugevad pallijad ka nüüd,» tõmbas Rikberg paralleeli.