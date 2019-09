Postimehe FIFA 19 turniiri järgmiseks vastaseks on ülitugev TransferWise’i võistkond.

Hiljuti Eesti noorte seas kõige atraktiivsemaks tööandjaks valitud TransferWise paneb oma võistkonna näol välja tõelise raskekahurväe, mis on juba eos pannud Postimehe töötajad hirmust värisema. Eesti-Hollandi EM-valiksarja kohtumine kahvatub selle kõrval.

TransferWise’i võistkonda esindavad:

Jorge Alexandre

Portugalist pärit Jorge on FIFAt mänginud seitsmendast eluaastast, mil puutus kokku esimest korda FIFA 2001 mänguga. Peamiselt on FIFA mäng kolleegidega vaba aja veetmise viis, kuid Jorge vaatab ka palju FIFA striime. TransferWise’is töötab ta verifitseerimine osakonnas.

Ricardo Mendes

Belgias sündinud ja kasvanud, kuid päritolult portugallane Ricardo on FIFA usku aastast 2002. TransferWise’is töötab ta vastavuskontrolli osakonnas.

João Marcos

João on Brasiilaist pärit Pro Evolution Socceri suur fänn, kes on viimase aasta jooksul hakanud ka FIFA poole vaatama. TransferWise’is abistab ta sotsiaalmeedia vahendusel kliente.

José Bilnios

José on värskelt Eestisse kolinud brasiillane, kes töötab TransferWise’is Portugali klienditeeninduse osakonnas. Ta on varasemalt osalenud FIFA turniiridel, kuid peamiselt mängib FIFAtkoos sõpradega.

Postimehe võistkonda esindavad:

Kristo Jürgenson

Postimehe vanemarendaja Kristo tunnistab, et tegelikkuses on ta FIFA mängus väga algaja ning tegelenud eJalgpalliga täpselt nii kaua, kui Postimehe puhkeruumis PlayStation 4 mängukonsool olnud on. Peamiselt veedab ta oma vaba aega tulistamis- ja strateegiamänge mängides.

Elister Kangur

Mittetraditsioonilise reklaamiga tegelev Elister tunnistab, et mängis tõsisemalt FIFA 07 versiooni ning sedagi klaviatuuril. Pidades end ise üsna roostes vanakoolimängijaks loodab ta, et ei pea turniiri jooksul enda purist kümmet palli välja võtma.

Siim Kaasik

Spordireporter Siimu esimene kokkupuude oli FIFA 99-ga, kuid kõige rohkem tunde on ta veetnud FIFA 02 versiooniga. Ilmselt seetõttu on ta jätkuvalt veendumusel, et kõige ägedam on FIFAs väravaid lüüa kaugelt.

Carl-Robert Puhm

Positmehe spordiajakirjanik Carl-Robert Puhm on endine bobikelgutaja, kes erru mineku järel tubasemaid alasid eelistab. Hooaja tippvormi saavutas ta kevade hakul, viimastel kuudel on vorm olnud langustrendis. Sõprade hulgas peetud turniiridel on ajakirjanik kibe käsi, laiema publiku ees pole ta veel oma oskusi proovile saanud panna. „Mängin ainult Venemaa koondise (loe: Artjom Dzjubaga) või Hamburgi punkklubi St.Pauliga.“